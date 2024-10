Harrisová má výborné zdravie a je v stave pôsobiť v úrade prezidentky, uvádza jej lekár

12.10.2024 (SITA.sk) - Americká viceprezidentka a demokratická kandidátka Kamala Harrisová má podľa jej lekára výborné zdravie a je v stave pôsobiť v úrade prezidentky. Lekár Joshua Simmons to uviedol v liste zverejnenom v sobotu, v ktorom zhrnul jej zdravotný stav a anamnézu.Päťdesiatdeväťročná politička má podľa neho zdravý, aktívny životný štýl a „má fyzickú a psychickú odolnosť" potrebnú na výkon v najvyššej funkcii v krajine.Harrisovej poradcovia si podľa nemenovaného člena jej kampane od zverejnenia jej zdravotného stavu sľubujú, že ju to postaví do ostrého kontrastu s republikánskym kandidátom na prezidenta Donaldom Trumpom . Ten o svojom zdraví v uplynulých rokoch zverejnil len obmedzené informácie a vyvolal otázky o jeho spôsobilosti byť v úrade.Sedemdesiatosemročný Trump horlivo spochybňoval zdravie prezidenta Joea Bidena , keď sa usiloval o znovuzvolenie. Po tom, ako Bidena v súboji o Biely dom nahradila Harrisová, sa karta obrátila a viac pozornosti priťahuje Trumpov zdravotný stav.