Harrisová si zabezpečila dostatočnú podporu, teší sa na formálne prijatie nominácie do prezidentských volieb

23.7.2024 (SITA.sk) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová krátko po tom, ako si zabezpečila dostatočnú podporu delegátov na nominačný zjazd Demokratickej strany, vo vyhlásení uviedla, že sa teší na formálne prijatie nominácie.„Som hrdá na to, že som získala širokú podporu potrebnú na to, aby som sa stala nominantom našej strany," uviedla v pondelok večer Harrisová. Viceprezidentka dodala, že tohtoročné prezidentské voľby v USA sú o dvoch rôznych víziách americkej budúcnosti. Donald Trump chce vrátiť našu krajinu späť do čias, keď mnohí z nás nemali plné slobody a rovnaké práva,“ vyhlásila. „Verím v budúcnosť, ktorá posilní našu demokraciu, ochráni slobodu a zabezpečí, aby každý človek mal príležitosť nielen pretĺcť sa, ale dostať sa dopredu," dodala.