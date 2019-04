Harry a Meghan nebudú ihneď medializovať narodenie svojho dieťaťa

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. apríla (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan chcú uchovať príchod svojho prvého potomka "v súkromí". Vo štvrtok to oznámil Buckinghamský palác, ktorého vyhlásenie cituje tlačová agentúra AFP. Dieťa sa má narodiť ešte v apríli.Takýto scenár by bol v kontraste s narodením troch potomkov Harryho brata princa Williama a jeho manželky Catherine. Tí svoje bábätká ukázali svetovým médiám ihneď po pôrode.uviedol Buckinghamský palác vo vyhlásení.oznámil Buckinghamský palác.Niektoré britské médiá informovali, že kráľovský pár zvažuje pôrod v domácom prostredí, čím by takisto došlo k porušeniu tradície; všetky tri deti Williama a Catherine prišli na svet v súkromnom krídle Nemocnice sv. Márie v Londýne.Harry (Henry) a Meghan momentálne žijú v Kensingtonskom paláci, londýnskom sídle Williama a Catherine. Pred pôrodom sa plánujú presťahovať do rezidencie Frogmore Cottage vo Windsore, oznámili miestne médiá.