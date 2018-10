Harry a Meghan pricestovali na svoju prvú zahraničnú návštevu

Princ Harry a Meghan po príchode do Austrálie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 15. októbra (TASR) - Britský princ Harry s manželkou Meghan pricestovali v pondelok do Sydney, kde začínajú svoje 16-dňové turné po Austrálii, Fidži, Tongskom kráľovstve a Novom Zélande, ktoré je zároveň ich prvou zahraničnou cestou od májovej svadby, informovala agentúra DPA.Vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu čaká deň v súkromí na zotavenie sa po dlhom lete zo Spojeného kráľovstva do Austrálie. Oficiálny program sa im začína v utorok. Harryho a Meghan čaká okrem iného privítanie austrálskymi politikmi, návšteva koál, plavba loďou či stretnutie s ľuďmi v opere v Sydney.Hlavným bodom programu počas pobytu v Austrálii je v sobotu otvorenie medzinárodného športového podujatia s názvom Invictus Games v Sydney. Ide o športové hry zranených vojakov a vojnových veteránov, ktoré v roku 2014 samotný Harry založil.Pár pokračuje v šľapajach Harryho rodičov Charlesa a Diany, ktorých takisto prvá kráľovská cesta viedla do Austrálie a na Nový Zéland.Harryho a Meghan pozvali do Austrálie a na Nový Zéland príslušné vlády, pričom na Fidži a Tongu pocestujú na žiadosť britského rezortu diplomacie.