Haščák bude žiadať od štátu ospravedlnenie alebo náhradu škody. Suma by sa mohla vyšplhať až k miliónom eur

Podnikateľa Jaroslava Haščáka polícia zadržala v decembri 2020. Obvinili ho za to, že podľa polície pred 15 rokmi kúpil nahrávku Gorily od niekdajšieho príslušníka SIS Ľubomíra Arpáša.



V januári 2021 Najvyšší súd SR prepustil Haščáka z väzby. Generálna prokuratúra SR 31. augusta zrušila obvinenia voči Haščákovi, Arpášovi i jeho manželke Dane Arpášovej.





11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Podnikateľ Jaroslav Haščák sa rozhodol uplatniť si voči štátu nárok na náhradu škody, ktorú utrpel nezákonným obvinením a následným väzobným stíhaním.Jeho právny zástupca Peter Kubina skonštatoval, že rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu SR zo 7. januára 2021 a rozhodnutie Generálneho prokurátora SR z 31. augusta 2021, ako aj rozhodnutie dovolacieho senátu Najvyššieho súdu z 20. septembra jednoznačne konštatovali nezákonnosť a neopodstatnenosť vznesenia obvinenia a väzobného stíhania Jaroslava Haščáka.Podnikateľ bude žiadať Ministerstvo spravodlivosti SR a Generálnu prokuratúru SR o ospravedlnenie, pričom náhradu v peniazoch bude požadovať iba v prípade, ak k ospravedlneniu nedôjde.„Prevzal som toto právne zastupovanie, pretože sa plne stotožňujem s dôvodmi, pre ktoré sa náš klient rozhodol žiadať od štátnych orgánov náhradu. Ako potvrdil predovšetkým Najvyšší súd Slovenskej republiky, náš klient bol obvinený a väzobne stíhaný nezákonne. Samotné obvinenie bolo vznesené nedôvodne. Bolo postavené len na výňatku z internetového spisu Gorila, ktorý hovorí o údajnej spravodajskej informácii Slovenskej informačnej služby bez toho, aby bol dôkazne overený jej obsah, pôvod a nebola ani len vypočutá údajná autorka tejto informácie,“ uviedol Kubina.Ako ďalej advokát vysvetlil, vyšetrujúce orgány nepredložili žiadny dôkaz o tom, že by Ľubomír Arpáš mal vyniesť nahrávky Gorila, či čokoľvek iné zo Slovenskej informačnej služby (SIS) a poskytnúť to priamo alebo nepriamo Jaroslavovi Haščákovi.„Rovnako nepredložili dôkazy o takzvanom fiktívnom zmluvnom vzťahu medzi spoločnosťami Identita a Barkont, respektíve o neprimeranosti odmeny Ľubomíra Arpáša. Za rovnako neopodstatnené a neakceptovateľné považujem v zhode s Najvyšším súdom Slovenskej republiky aj dôvody, pre ktoré bol Jaroslav Haščák vzatý do kolúznej väzby. Samotná skutočnosť, že Jaroslav Haščák, resp. spoločnosť s jeho majetkovým podielom, vlastní médiá, resp. prevádzkuje web, kde zverejňuje stanoviská ku kauze Gorila, alebo že uplatňuje svoje procesné práva, rozhodne nemôžu založiť dôvody kolúznej väzby“, doplnil Kubina.V najbližších týždňoch bude Ministerstvu spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúre SR doručená žiadosť o predbežné prerokovanie nároku vrátane návrhu na ospravedlnenie sa Jaroslavovi Haščákovi. Kubina zdôraznil, že ak by inštitúcie tento návrh na ospravedlnenie akceptovali, predišli by tak pripravovanej žalobe o náhradu škody, ktorá by sa v tomto prípade mohla vyšplhať k niekoľkým desiatkam miliónov eur.„Osem sudcov dvoch senátov Najvyššieho súdu SR a generálny prokurátor SR označili postup štátnych orgánov voči môjmu klientovi za nezákonný. Orgány, ktoré mali dbať na zachovanie dozoru a kontroly zákonnosti zásahov do osobnej slobody v trestnom konaní, tak, žiaľ, v trestnej veci Jaroslava Haščáka očividne zlyhali. Akceptácia nášho návrhu na ospravedlnenie je skutočne to minimum, čo by štát mal v takomto jednoznačnom prípade urobiť“, dodal Peter Kubina.