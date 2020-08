Haščák sa vracia domov do Popradu, svojou hrou si chce získať naspäť srdcia fanúšikov

Najlepší strelec Tipsport ligy

S Haščákom k najúdernejšiemu útoku

5.8.2020- Popradský hokejový klub získal do útočných radov výraznú posilu. Do materského klubu sa po 10 rokoch vracia odchovanec Marcel Haščák."Hlavným dôvodom môjho návratu bolo najserióznejšie rokovanie, s Ľudom Jurinyim sme si sadli a jeho predstava sa zhodovala s mojou. To bola alfa a omega môjho návratu. Zároveň si chcem získať späť popradských fanúšikov,“ povedal 33-ročný Marcel Haščák na webe hkpoprad.sk.Haščák bol vo vlaňajšej sezóne, ktorá sa nedohrala pre koronavírus, najlepším strelcom Tipsport ligy. K 33 gólom pridal aj 22 asistencií a s 55 bodmi sa zaradil na štvrté miesto medzi najproduktívnejšími hráčmi. Najmä jeho zásluhou sa v Košiciach chystali po neúrodných rokoch zaútočiť na finále play-off, ale sezónu napokon v marci predčasne odpískali, z čoho bol značne rozladený."Mal som veľa ponúk, ale už som chcel zostať doma a zároveň v tíme, ktorý má najvyššie ciele. Verím trénerovi a jeho vízii, verím tiež manažmentu klubu a sile hráčov, ktorí sú v kabíne. Som rád, že som tu a dúfam, že im pomôžem k úspechu,“ uviedol útočník, ktorý bude v Poprade nosiť číslo 17.Haščák je päťnásobný účastník majstrovstiev sveta a strieborný medailista z Helsínk 2012. Po odchode spod Tatier bol v minulosti neraz terčom pokrikov fanúšikov, on sám to až tak tragicky neberie."Každý si musí uvedomiť, že najväčšiu časť môjho hokejového života som strávil v Košiciach, kde som sa cítil výborne a odohrané sezóny pre mňa veľa znamenajú. Nechcem sa vŕtať v minulosti, ale keď som z Popradu odchádzal, poslednému vedeniu som nedôveroval a aj preto som sa na Poprad často ani nepozeral. Našťastie sa v Poprade veľmi veľa vecí zmenilo. Čo sa týka pokrikov na mňa, cez zápas som to vôbec nevnímal, ja som človek, čo chce silou mocou vyhrať a sústredím sa na zápas a nevšímam si okolnosti okolo seba."Popradský manažér Ľudovít Jurinyi verí, že Haščák spolu s Patrikom Svitanom a Dávidom Skokanom môžu vytvoriť jeden z najúdernejších útokov v súťaži. "Hľadali sme ostrostrelca a hráča na presilovky. Marcel vie dať gól, je náš odchovanec a spolu so Svitanom a Skokanom nás, verím, potiahnu za cieľom. Rokovania boli dlhšie ale korektné, a preto som rád, že sme sa dohodli,” skonštatoval Ľudovít Jurinyi.