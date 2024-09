Hasiči a záchranári zasahovali v Bratislavskom kraji 124-krát, riešili spadnuté stromy aj zaplavené oblasti

14.9.2024 (SITA.sk) - Hasiči, dobrovoľní hasiči a záchranári zasahovali v súvislosti s poveternostnou situáciou v Bratislavskom kraji od piatka 13. septembra do dnešného dňa do 06:00 celkom 124-krát. Riešili najmä spadnuté stromy z ciest, chodníkov a vozidiel. Odčerpávali aj vodu zo zaplavených ulíc či pivníc rodinných a bytových domov. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru v Bratislave zasahovali 51-krát, príslušníci z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách zasahovali dvakrát a príslušníci z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku zasahovali trikrát.„V ostatných prípadoch zasahovali členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Malacky, Gajary, Pernek, Jablonové, Rohožník, Lozorno, Láb, Malé Leváre, Veľké Leváre, Zohor, Plavecký Štvrtok, Sološnica, Kuchyňa, Most pri Bratislave, Malinovo, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Pezinok, Častá, Šenkvice, Píla, Svätý Jur a mestských častí Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Petržalka, Bratislava - Ružinov, Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava - Rača, Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava - Jarovce, Bratislava - Rusovce a Bratislava - Devín," informoval hasičský zbor.