Hasiči dostanú špirálové rukávy, majú pomôcť pri evakuácii z výškových budov

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie evakuačných vertikálnych špirálových rukávov pre hasičov. Ako sa ďalej uvádza na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie , náklady na zabezpečenie vybavenia odhaduje rezort na 146 318 eur bez DPH.„Predmetom zákazky je obstaranie siedmich kusov evakuačných záchranných rukávov pre výškové zariadenie Bronto Skylift,“ uvádza ministerstvo s tým, že vybavenie by malo byť dodané Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Záujemcovia o dodanie rukávov môžu rezortu predkladať ponuky do 22. marca. Kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena.Evakuačný rukáv použili hasiči napríklad pri evakuácii obyvateľov prešovskej bytovky na Mukačevskej ulici po výbuch plynu v decembri 2019. Zavesený bol práve na výškovej plošine Bronto Skylift. Hasiči po zásahu vysvetlili, že ide o rúru vnútri zošitú do špirály, ktorá osoby cestou nadol miestami brzdí. Rukávy je možné používať až do výšky 90 metrov.