Hasiči hodiny bojovali s požiarom v obci Spišské Tomášovce, zásah v areáli družstva ešte neukončili (foto)

Požiar sa podarilo lokalizovať v nedeľu

Zasahovali aj dobrovoľní hasiči

26.4.2021 (Webnoviny.sk) -Hasiči od soboty večera zasahovali pri požiari v areáli bývalého družstva v obci Spišské Tomášovce (okres Spišská Nová Ves). Podarilo sa im ho uhasiť v nedeľu hodinu pred polnocou.Ako pre agentúru SITA uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, zásah ešte definitívne neukončili. Hasiči v pondelok ráno kontrolujú lokalitu.Požiar materiálu na výrobu peletiek vypukol v sobotu pred 18:00, rozšíril sa aj na výrobný stroj. Lokalizovať sa ho podarilo až v nedeľu o pol šiestej ráno.„Hasiči už požiar uhasili, ale nechali tam ešte materiál pre prípad, že by sa to znovu rozhorelo. Práve išli na kontrolu a podľa toho, ako bude vyzerať situácia, rozhodnú sa, či už to definitívne ukončia, alebo ešte budú pokračovať v zásahu. Ide totiž o materiál, pri ktorom je možné rozhorenie,“ vysvetlil operačný dôstojník.Na mieste počas víkendu zasahovali profesionálni hasiči zo Spišskej Novej Vsi a Gelnice, aj dobrovoľní hasiči z obcí Iliašovce, Smižany a Hrabušice. Operačný dôstojník potvrdil, že na mieste sa zranil jeden z hasičov, išlo o ľahšie zranenie ruky.Podľa Kataríny Križanovej Prezídia Hasičského a záchranného zboru škodu spôsobenú požiarom predbežne vyčíslili na viac ako 200-tisíc eur. Príčinu požiaru zatiaľ vyšetrujú. Na miesto prišla v nedeľu expertízna skupina na zisťovanie príčin vzniku požiarov z Požiarno-technického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR v Bratislave.