Hasiči mali na Silvestra 138 výjazdov, zasahovali najmä pri požiaroch

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubaeur Foto: TASR - Pavel Neubaeur

Bratislava 1. januára (TASR) - Hasiči na Slovensku absolvovali počas Silvestra až do stredajšieho rána do 7:00 138 výjazdov. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.Najčastejšie hasiči zasahovali pri požiaroch, a to v 100 prípadoch.ozrejmila.Zábavná pyrotechnika bola podľa hovorkyne príčinou 56 požiarov. Najviac takýchto požiarov vzniklo v Bratislavskom (19 prípadov) a Trnavskom kraji (11 prípadov).doplnila hovorkyňa hasičov.Počas silvestrovskej noci zasahovalo pri spomínaných udalostiach spolu 234 príslušníkov HaZZ.