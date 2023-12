Hasiči mali za uplynulých 24 hodín desiatky výjazdov, poľadovica skomplikovala dopravu vo viacerých okresoch

Viac ako 40 výjazdov

Zastavená doprava v Tatrách

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ochladenie na východe Slovenska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.12.2023 (SITA.sk) - Za 24 hodín hlásia hasiči v Prešovskom kraji dokopy, veľká časť z nich súvisela s nepriaznivou situáciou na cestách spojenou s poľadovicou. Z toho len za uplynulú noc zasahovaliInformoval o tom agentúru SITA operačný dôstojník z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove . Čo sa týka severných okresov, najviac zo zásahov sa týkalo Popradského okresu, išlo o technickú pomoc a dopravné nehody, keď vozidlá skončili mimo cesty.Podľa meteorológov v tatranskej oblasti počas soboty pri mrznúcom daždi spadlo miestami aj do 15 milimetrov zrážok. Celkovo v kraji poskytovali hasičiz dôvodu dopravných nehôd. Ďalšie tri výjazdy súviseli s požiarom. Podľa operačného dôstojníka zasahovalo 51 príslušníkov so 17 kusmi techniky.„Čo sa týka severných okresov, hasiči v Poprade a Mengusovciach mali dokopy sedem výjazdov, v Starej Ľubovni jeden, v Levoča zasahovali sedemkrát, v Kežmarku raz,“ dodal.Pre mrznúci dážď a následnú poľadovicu bola v sobotu zastavená aj železničná doprava vo Vysokých Tatrách. Vlaky na Tatranských elektrických železniciach a na Ozubnicovej železnici Štrba - Štrbské Pleso prestali v popoludňajších hodinách premávať.Výrazné oneskorenie mali aj iné vlaky. Napríklad z Popradu meškali osobné vlaky do Liptovského Mikuláša a Košíc viac ako hodinu a popoludňajší vlak IC z Bratislavy do KošícProblémy však trate neobišli ani dnes. Facebookova skupina Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR pred 10:00 upozornila na prerušenú dopravu v úseku Liptovský Mikuláš - Poprad. Pre námrazu na trakčnom vedení tam podľa nej uviazlo na trati niekoľko vlakov. Mrznúci dážď v tatranskej oblasti ustal v sobotných večerných hodinách, informoval o tom na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) „Stred tlakovej níže sa už presúva cez Karpaty nad Ukrajinu, vplyvom čoho k nám po jej zadnej strane od severozápadu začal prúdiť studený arktický vzduch,“ uviedol. Pokles teploty bol podľa meteorológov výrazný na horách, napríklad v Javorovej doline vo Vysokých Tatrách sa v priebehu niekoľkých hodín ochladilo až o 15 stupňov Celzia.„Výrazné ochladenie vo vyšších hladinách znamená, že inverzia pominula a s tým postupne aj riziko mrznúceho dažďa. Ešte na Zemplíne, Šariši a v Above je určitá pravdepodobnosť, no zďaleka nepôjde o tak výrazné podmienky ako boli počas soboty v tatranskej oblasti,“ skonštatovali v sobotu večer.