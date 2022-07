Hasiči od pondelka likvidujú lesný požiar v Slovenskom raji, ktorý pravdepodobne zapríčinil blesk

Požiar je pod kontrolou

Do lesa udrel blesk

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Hasiči aj v utorok ráno zasahujú na mieste požiaru, ktorý v pondelok vypukol na území Slovenského raja v ťažko prístupnom teréne.Potvrdil to pre agentúru SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach . Podľa jeho slov sú na mieste piati hasiči so štyrmi kusmi techniky. Oheň tam ešte stále tlie.Požiar nahlásili viacerí ľudia v poludňajších hodinách neďaleko Podleska, východne od kóty Krompľa, viditeľný bol už od Letanoviec, aj z diaľnice D1.Na mieste zasahovali od začiatku profesionálni hasiči aj dobrovoľní hasiči z Hrabušíc. „Horel borovicovo-smrekovcový les, kde sa požiar šíril hlavne koreňmi, hrabankou a padajúcimi horiacimi stromami. Vďaka včasnej lokalizácii a razantnému postupu všetkých zložiek, ktoré sa na hasení zúčastnili, bol požiar lokalizovaný na ploche približne 60 x 60 metrov. A vďaka obkopaniu a neskoršiemu haseniu vodou, ktorá sa kvôli nedostupnosti prečerpávala do menšieho vozidla s kapacitou 2 500 litrov bol po pár hodinách hasenia požiar už pod kontrolou,“ informovala Správa Národného parku Slovenský raj.Podľa nej je najpravdepodobnejšou príčinou tohto požiaru blesk, keďže približne v strede požiaroviska sa nachádzal stojaci strom čerstvo poškodený od blesku.Správa národného parku pripomenula, že neďaleko tohto územia bol v roku 2000 zatiaľ najničivejší požiar v Slovenskom raji. Zhorelo vtedy 64 hektárov lesa a pri jeho hasení zahynuli šiesti ľudia.