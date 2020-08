Hasiči upozorňujú na zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí, platia viaceré zákazy

Suché a teplé počasie

Hasiči aktualizujú zoznam aj viackrát za deň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Hasiči upozorňujú verejnosť na výskyt požiarov v prírodnom prostredí počas horúcich dní. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pre celé územie okresu alebo časť územia okresu. Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ SR.„Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, alebo zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, prípadne ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom ,“ uviedla Farkasová.V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.Zakázané je tiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe hrozí pokuta do výšky 331 eur.Zoznam Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný na webovej stránke hasičov v sekcii dôležité oznamy.Ako dodala Farkasová, údaje v tabuľke sa môžu aktualizovať aj niekoľkokrát za deň, preto ju odporúčajú sledovať pravidelne.