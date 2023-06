Hasiči už lokalizovali požiar v Rovinke a vykonávajú likvidačné práce (video+foto)

Plamene pohltili sklad

Obyvateľov vyzvali, aby nevychádzali z domov

Ľahko zranení hasiči

Merali koncentráciu zlúčenín

23.6.2023 (SITA.sk) - Požiar výrobnej haly v Rovinke v okrese Senec je lokalizovaný, hasiči vykonávajú likvidačné práce. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová „Momentálne sa na mieste nachádza 21 profesionálnych a 10 dobrovoľných hasičov, ktorí vykonávajú likvidačné práce, rozoberajú zrútenú konštrukciu haly, vyhľadávajú a dohášajú skryté ohniská,“ spresnila hovorkyňa.Informáciu o požiari v Rovinke prijali vo štvrtok 22. júna okolo 7:34. Plamene zachvátili sklad s polyetylénom a paletami s rozlohou približne 100 x 40 metrov.Dym z požiaru sa neskôr rozšíril aj do okrajových častí Bratislavy, obyvateľov vyzvali, aby sa zdržiavali vo vnútorných priestoroch. Na mieste zasahovalo 183 hasičov so 66 kusmi hasičskej techniky.Požiar sa podarilo lokalizovať až podvečer, nakoľko zrútené konštrukcie bránili hasičom dostať sa do ohniska.Podľa štvrtkového vyjadrenia prezidenta HaZZ Pavla Mikulášeka vykonali meranie splodín horenia v blízkom okolí zatiaľ s negatívnym výsledkom či s malými hodnotami. Ako ďalej informoval, osem hasičov sa pri hasení požiaru ľahko zranilo.Dvaja mali ľahké popálenie prvého stupňa, v ostatných prípadoch išlo aj o vyčerpanie. Celý priestor v okolí požiaru evakuovali. Hasenie požiaru bolo sťažené tým, že v hale horeli plasty a palety.Kontrolné chemické laboratóriá Civilnej ochrany v Nitre vykonali merania v 13 lokalitách vrátane miesta požiaru.Zistili zvýšené koncentrácie oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka a množstva zlúčenín, ktoré sú pri podobných požiaroch typické a nemali by negatívne ovplyvniť ľudí žijúcich v okolí.Merania boli zamerané aj na zistenie prítomnosti prachových častíc, ktoré sa vďaka komínovému efektu v okruhu 10 kilometrov nenachádzali.