Hasiči v Jelšave majú nevšednú zbierku historickej techniky

Jelšava 13. októbra (TASR) – Ojedinelou zbierkou historickej požiarnej techniky sa môže pochváliť Dobrovoľný hasičský zbor mesta Jelšava v okrese Revúca. Ako TASR prezradil jeho veliteľ Pavol Zapletal, hasiči si najviac cenia ručnú koňmi ťahanú striekačku z roku 1900, ktorá vtedy stála 190 zlatých.priblížil Zapletal, ktorý je zároveň okresným tajomníkom územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v okrese Revúca.Ako pokračoval, následne pri svojich cestách po okrese oslovoval starostov, či nemajú nejakú starú nepotrebnú techniku.načrtol veliteľ s tým, že ďalší kúsok dostali od kolegov z rumunského Nadlaku.dodal.Hasičský zbor v Jelšave má dlhú históriu, bol založený už v roku 1873.uviedol Zapletal.Cieľom jelšavských hasičov do budúcnosti je podľa jeho slov vytvorenie expozície, ktorá by prezentovala techniku a históriu hasičstva na Gemeri.vysvetlil veliteľ.Toto malé múzeum by mohlo vzniknúť buď v niektorej z budov areálu bývalých kasární, alebo v coburgovskom kaštieli, ktorý samospráva postupne obnovuje.V súčasnosti má DHZ Jelšava 54 členov.priblížil šéf jelšavských hasičov.Na zásahy pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach sa ale podľa jeho slov vždy darí zozbierať potrebný počet členov.poznamenal Zapletal, podľa ktorého sa však situácia zlepšuje i vďaka prevencii a osvete.vysvetlil a doplnil, že pomáhajú aj pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských aktivít v meste.Jelšavania nezabúdajú ani na prípravu mladej generácie.zhrnul veliteľ.Čo sa týka aktuálnej techniky, od roku 2010 vlastnia jelšavskí dobrovoľníci požiarne vozidlo Iveco, v roku 2016 pribudla Tatra 815.vymenoval Zapletal.Podľa slov primátora Jelšavy Milana Kolesára, ktorý je členom i čestným predsedom DHZ, majú v meste šťastie, že na čele zboru je veľmi aktívny, rozhľadený a v odbore vzdelaný veliteľ.zdôraznil Kolesár.