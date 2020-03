Hasiči varujú pred vypaľovaním trávy, za porušenie zákazu hrozia pokuty

Úhyn živočíchov

Vznikajú požiare

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vypaľovanie trávy je každoročným problémom jarných mesiacov, pričom sa pri ňom zrania viacerí ľudia a dochádza tiež k požiarom hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Detva Milan Suja, Detviansky okres má v tomto roku v regióne smutné prvenstvo vo vypaľovaní trávy.Podľa zákona o ochrane pred požiarmi je vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zakázané, pričom fyzickým osobám hrozí pokuta do výšky 331 eur a právnickým osobám až 16 596 eur.„Prvé výjazdy sme mali ešte koncom februára. Niekto vypaľoval trávu v miestnej časti Piešť,“ potvrdil riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene Dušan Hancko. Podľa neho bolo šťastím, že začalo pršať, inak by prípadov vypaľovania trávy bolo v Podpoľaní oveľa viac.Vypaľovanie trávy vplýva na všetky druhy živočíchov, ktoré tam žijú. Oheň a vysoká teplota zničia všetky vývinové štádiá hmyzu, či už ide o vajíčka zimujúce na rastlinstve, húsenice ukryté v suchej vlaňajšej vegetácií, alebo kukly uložené v zámotkoch na povrchu pôdy.Nepriaznivý vplyv postihuje aj obojživelníky a plazy. Hynú mláďatá, dospelí jedinci, ale aj znášky vajíčok, ktoré sa vyvíjajú práve v kôpkach suchej trávy, chrastí, prípadne pod kameňmi. Ušetrené pred vypaľovaním trávy nie je ani vtáctvo.„Mýtus o tom, že vypaľovanie trávy má priaznivý vplyv na pôdu nie je pravdivý. Pri vypaľovaní ako prvá zhorí organická humusová frakcia, čím sa pôda ochudobní o značné množstvo minerálnych látok,“ objasnil riaditeľ, podľa ktorého sa po vypálení pozemku stáva pôda tiež podstatne citlivejšou na mechanické poškodenie v dôsledku pohybu, napríklad dobytka alebo mechanizmov po jej povrchu.V roku 2019 vzniklo v dôsledku vypaľovania trávnatých porastov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina 46 požiarov. „Najaktívnejšie sa vypaľovalo pod Poľanou, pričom v územnom obvode Hasičskej stanice v Detve bola v roku 2019 vypaľovaná tráva príčinou 32 požiarov,“ konkretizoval Hancko.Celková škoda vo všetkých troch okresoch síce nepresiahla tisíc eur a vlani pri týchto požiaroch nedošlo ani k zraneniu či k usmrteniu ľudí, no aj tak ide o závažné udalosti.Požiare spôsobené vypaľovaním trávy tvorili viac ako polovicu zo všetkých požiarov v prírodnom prostredí v územnom obvode Hasičskej stanice v Detve. Druhou najčastejšou príčinou bolo v deviatich prípadoch spaľovanie odpadu mimo skládok a päť požiarov spôsobila manipulácia so žeravým popolom.