Hasiči zasahovali pri dvoch nehodách autobusov, v jednom sa viezli deti (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hasiči v pondelok ráno v Banskobystrickom kraji zasahovali pri dvoch zrážkach autobusov s autami. V jednom z nich sa viezli deti do školy.Ako agentúru SITA informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, nehoda sa stala v katastri obce Revúcka Lehota v okrese Revúca. Dodávka narazila do zadnej časti autobusu, v ktorom sa v tom čase viezlo 30 detí do školy. Tie, našťastie, neutrpeli žiadne zranenia. Zranil sa iba vodiča dodávky.Druhá nehoda sa stala v katastri obce Hriňová v okrese Detva. Tu sa čelne zrazil autobus a osobným vozidlom. Pri nehode sa zranil vodič osobného vozidla, dvaja pasažieri, ktorí sa viezli v autobuse, neutrpeli žiadne zranenia.