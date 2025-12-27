|
Nedeľa 28.12.2025
Meniny má Ivana, Ivona
Archív správ
|Denník - Správy
27. decembra 2025
Hasiči zasahovali pri požiari v Staškove, mužovi vybuchla plynová bomba v rukách
Mužovi vybuchla v rukách plynová bomba a nasledoval požiar. Informoval o tom portál
27.12.2025 (SITA.sk) - Mužovi vybuchla v rukách plynová bomba a nasledoval požiar. Informoval o tom portál Žilinak.sk. Nehoda sa stala v obci Staškov v popoludňajších hodinách. Ako portál spresnil, na tiesňovej linke bol krátko pred 14:00 nahlásený požiar budovy a operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru na miesto ihneď vyslalo posádky hasičov zo staníc v Čadci a Turzovke s tromi kusmi protipožiarnej techniky.
Podľa informácií portálu požiar vznikol pre uniknutý plyn z plynovej bomby. Plyn sa vznietil, keď ju muž vymieňal. Výbuch pritom mužovi spôsobil viaceré zranenia. Aj napriek popáleninám tváre a rúk mal muž horiacu bombu vyniesť na dvor, vrátiť sa a následne hasiť drevený obklad, ktorý sa vznietil. Hasičov a rýchlu zdravotnú pomoc zavolala suseda, ktorá počula výbuch a vyrazené sklá okien. Muž by mal byť podľa portálu Žilinak.sk mimo ohrozenia života. Počas výbuchu sa poškodil interiér domu, presné škody zatiaľ nie sú vyčíslené.
