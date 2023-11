Hasiči zasahujú pri úniku nafty do potoka Ladomirka, ku ktorému došlo po nehode kamióna

29.11.2023 (SITA.sk) - Svidnícki hasiči zasahujú pri úniku ropných látok z havarovaného kamiónu do potoka Ladomirka. Udalosť je následkom dopoludňajšej dopravnej nehody kamióna, z ktorého vytiekla nafta na obchvate mesta Svidník v smere do obce Ladomirová.Ako informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, zasahuje 10 príslušníkov z hasičských staníc Svidník, Stropkov a Prešov so štyrmi kusmi techniky. Hasiči informovali aj jednotky civilnej ochrany.