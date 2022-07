Hasiči zasahujú pri železnici medzi Spišským Štiavnikom a Gánovcami, požiar mohol spôsobiť vlak

Pomáhajú aj dobrovoľní hasiči

Požiar prerušil dopravu

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - Hasiči pod Tatrami zasahujú pri požiari pri železničnej trati v smere od Spišského Štiavnika na Gánovce. Potvrdil to pre agentúru SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, podľa ktorého tam hasia trávu aj časť lesa.„Vyzerá to tak, že je to požiar od vlaku,“ poznamenal. Ako neskôr krátko pred 13:30 spresnili z operačného strediska, ide o rozsiahly požiar suchej trávy a krovia.Na mieste je dvanásť hasičov so siedmimi kusmi techniky a tiež dvadsiatka dobrovoľných hasičov z Vydrníka, Spišského Bystrého, Hranovnice a Spišského Štiavnika, ale aj Hozelca a Šváboviec.Do hasenia bol zapojený aj Modul pozemného hasenia Východ. Požiar sa však nepodarilo lokalizovať ani v podvečer. Podľa operačného dôstojníka sa na mieste vypočítava rozloha plochy, ktorú oheň zasiahol.Pre požiar bola v utorok popoludní na trati medzi Popradom a Vydrníkom prerušená doprava. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč pre agentúru SITA potvrdil, že približne o 16:00 sa úsek podarilo sprejazdniť.„Je však potrebné počítať s tým, že vlaky nabrali veľké meškanie, niektoré boli aj zrušené,“ upozornil. Zároveň dodal, že požiar vznikol pravdepodobne od nákladného vlaku.