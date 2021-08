Hasiči zastavili šírenie požiaru na Francúzskej riviére, pod kontrolou ho však ešte nemajú

Dvaja ľudia zahynuli

Boj pri Aténach pokračuje

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Hasiči skrotili nebezpečný požiar na Francúzskej riviére. Ako však uviedol predstaviteľ departementu Var Evence Richard, plamene zatiaľ stále nie sú úplne pod kontrolou, no už sa nešíria ďalej.Upozornil však, že rastúce teploty a meniace sa víkendové predpovede týkajúce sa vetra by mohli priniesť ďalšie negatívne správy.„Nové vzbĺknutie ohňa nemôžeme vylúčiť,“ vyhlásil Richard. Požiar, ktorý vypukol v pondelok asi 40 kilometrov smerom do vnútrozemia od pobrežného mesta Saint-Tropez, už spálil asi 8100 hektárov lesa a inej vegetácie vrátane viníc.Dosiaľ si vyžiadal dva ľudské životy - v obci Grimaud zahynul miestny 50-ročný obyvateľ i 32-ročná žena, ktorá v nej trávila dovolenku.Lesné požiare počas tohto leta zasiahli aj oblasti Grécka, Turecka, Talianska, Alžírska alebo Španielska.Stovky hasičov v piatok ďalej bojovali s rozsiahlym požiarom, ktorý horí už piaty deň v borovicovom lese severozápadne od Atén.Lesný požiar pri dedine Vilia, asi 60 kilometrov od Atén, už spálil tisícky hektárov lesa a vynútil si evakuáciu viacerých obcí v oblasti. Snahy hasičov komplikujú vysoké teploty, sucho a neustále sa meniaci smer vetra.