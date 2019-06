Hattas mieri do veľkej politiky, vstup do Kiskovej strany nepotvrdil

Marek Hattas, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 14. júna (TASR) – Nitriansky primátor Marek Hattas uvažuje o vstupe do vysokej politiky. Momentálne podľa jeho slov vyhodnocuje ponuky rôznych politických strán.Už dlhšie sa v súvislosti s ním špekuluje, že má namierené do novej strany Andreja Kisku. Hattas to však nepotvrdil.uviedol Hattas.Podľa jeho slov je vysoko pravdepodobné, že sa zúčastní už na budúcoročných parlamentných voľbách.dodal Hattas.