Havajský guvernér vyhlásil stav ohrozenia pred blížiacim sa hurikánom

Honolulu 22. augusta (TASR) - Guvernér amerického štátu Havaj David Ige vyhlásil stav ohrozenia pred príchodom mohutného hurikánu, ktorý má súostrovie zasiahnuť v najbližších dňoch.Hurikán najvyššej - piatej - kategórie Lane, sprevádzaný silným dažďom a vetrom s rýchlosťou takmer 260 kilometrov za hodinu, má ponad Havaj prechádzať od stredy do piatka. Vyhlásenie stavu ohrozenia má zlepšiť koordináciu prijímania mimoriadnych opatrení.zdôvodnil vyhlásenie mimoriadneho stavu guvernér Ige, ktorého citovala agentúra DPA.Súčasne vyzval obyvateľov a návštevníkov, aby sa pripravili na "mohutný úder" tohto hurikánu, ktorý sa v stredu ráno nachádzal asi 800 kilometrov juhovýchodne od havajskej metropoly Honolulu.Primátor Honolulu Kirk Caldwell predtým vyzval spoluobčanov, aby si prichystali "hurikánový balíček" obsahujúci potreby na 14 dní.varoval Caldwell.Miestne úrady vydali varovanie pred záplavami, ktoré platí od stredy do soboty pre celé územie štátu Havaj. Najväčší ostrov Havaj (Big Island), ktorý sa stále spamätáva z následkov trojmesačnej erupcie sopky Kilauea, má hurikán zasiahnuť v priebehu štvrtka. Od stredy je až do odvolania zrušené vyučovanie na všetkých havajských štátnych školách.V niektorých oblastiach štátu môže napadnúť až 51 centimetrov zrážok, čo môže vyvolať prívalové povodne a zosuvy pôdy. Niektoré lokality by sa v ich dôsledku mohli stať na niekoľko týždňov až mesiacov neobývateľnými, takže obyvatelia boli vyzvaní, aby sa pripravili na prípadné evakuácie, napísala agentúra Reuters.Americký Červený kríž sa v prípade potreby pripravuje na otvorenie evakuačných stredísk. Havajčania si už podľa agentúry AP začali zhromažďovať zásoby pitnej vody, cestovín, toaletného papiera a ďalších potrieb.