Haváriu autobusu v Benátkach neprežili aj dve deti, z nadjazdu padal niekoľko metrov a začal horieť (foto)

Zranených previezli do nemocníc

V meste je vyhlásený smútok

4.10.2023 (SITA.sk) - Najmenej 21 ľudí zomrelo a 18 utrpelo zranenia pri nehode autobusu pri historickom centre Benátok. Nešťastie sa stalo v obvode Mestre, ktorý spája s ostrovnými Benátkami most cez lagúnu, keď autobus so zahraničnými turistami, vrátane Ukrajincov, spadol z nadjazdu.Medzi obeťami sú aj dve deti, uviedol benátsky prefekt Michele Di Bari. Autobus smeroval do kempu v obci Marghera.Štyria zranení boli vo vážnom stave, povedal benátsky predstaviteľ Renato Boraso. Zranených previezli do piatich nemocníc v oblasti.„Ľudia v autobuse sa ocitli obkľúčení plameňmi. Scéna, ktorú sme našli, bola hrozná. Vytiahnutie niektorých tiel trvalo asi hodinu," vyjadril sa veliteľ benátskych hasičov Mauro Luongo.Starosta Benátok Luigi Brugnaro na platforme X, predtým známej ako Twitter, napísal, že miesto nehody bolo „apokalyptické“ a vyhlásil v meste smútok. Miestne médiá uviedli, že autobus padal niekoľko metrov, než dopadol blízko železničnej dráhy a začal horieť.Prezident Benátska Luca Zaia pre štátnu televíziu RAI povedal, že príčinu nešťastia zatiaľ nepoznajú. „Je to dôležitá tragédia, ale je náročné pochopiť, čo sa stalo. Autobus bol nový a elektrický a ulica nebola obzvlášť problematická," uviedol.