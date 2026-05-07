 Štvrtok 7.5.2026
 Z domova

07. mája 2026

Havira odmieta, že by mu Ferenčák požičal 45-tisíc eur. Zároveň priblížil, prečo nahral video z garáže


Uvedenú sumu prijal, išlo však o kúpnu cenu za pozemky s projektovou dokumentáciou. Muž, ktorý nahral video z garáže poslanca a primátora Kežmarku



7.5.2026 (SITA.sk) - Uvedenú sumu prijal, išlo však o kúpnu cenu za pozemky s projektovou dokumentáciou.


Muž, ktorý nahral video z garáže poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka, odmieta, že by mu poslanec požičal sumu 45-tisíc eur. Ako uviedol na videu, ktoré zverejnil spravodajsky portál 360tka, uvedenú sumu prijal, išlo však o kúpnu cenu za pozemky s projektovou dokumentáciou.

"Pričom tento spôsob úhrady bol realizovaný na jeho (Ferenčákov, pozn SITA) podnet, a práve preto som si toto video nahral," uviedol Dávid Havira. Ferenčák podľa neho následne prezentoval vo verejnom priestore skreslené informácie, čím poškodil aj jeho meno. "Moja obrana je postavená na konkrétnych faktoch a dôkazoch, ktoré som predložil súdu," dodal s tým, že verí, že pravda bude jednoznačne preukázaná.

V súvislosti s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD, sa vo verejnom priestore objavilo video údajne z roku 2023, na ktorom je poslanec a primátor Kežmarku Ferenčák s inou osobou a hovorí sa o odovzdaní čiastky 45-tisíc eur. Ďalších 75-tisíc eur malo byť zaslaných na účet. Ferenčák v tejto súvislosti argumentoval, že išlo pôžičku.


Zdroj: SITA.sk - Havira odmieta, že by mu Ferenčák požičal 45-tisíc eur. Zároveň priblížil, prečo nahral video z garáže © SITA Všetky práva vyhradené.

