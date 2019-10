Hays Travel kúpi všetky predajné miesta CK Thomas Cook v Británii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. októbra (TASR) - Spoločnosť Hays Travel kúpi všetky predajné miesta britskej cestovnej kancelárie (CK) Thomas Cook, čím zachráni až 2500 pracovných miest. Uviedla to v stredu britská insolvenčná služba (Insolvency Service).Thomas Cook, najstaršia CK na svete, ktorej predajne boli už celé generácie súčasťou centier britských miest, minulý mesiac vyhlásila bankrot.Hays Travel získa všetkých 555 prevádzok a pokúsi sa opätovne zamestnať bývalých maloobchodných pracovníkov CK Thomas Cook, oznámila insolvenčná služba.uviedol Jim Tucker, partner správcu konkurznej podstaty.Hays Travel je súkromná spoločnosť, ktorú spoločne vlastnia a spravujú generálny riaditeľ John Hays a predsedníčka predstavenstva Irene Haysová. Firma so 40-ročnou históriou a so sídlom v Sunderlande v severovýchodnom Anglicku dosiahla v roku 2018 obrat viac ako 1 miliarda libier (1,11 miliardy eur).uviedol John Hays vo vyhlásení na webovej stránke spoločnosti.Po kolapse spoločnosti Thomas Cook uviazli v zahraničí státisíce turistov. Britské úrady tak museli spustiť najväčšiu repatriáciu svojich občanov v mierovej histórii.Hays Travel už prijala 421 bývalých zamestnancov skrachovanej CK Thomas Cook a predložila ponuky ďalším bývalým pracovníkom, informovala Insolvency Service.Británia vymenovala oficiálneho správcu konkurznej podstaty Thomas Cook, ktorý má na starosti likvidáciu a predaj aktív CK.(1 EUR = 0,89795 GBP)