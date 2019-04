Hazard je údajne blízko prestupu do Realu Madrid

Eden Hazard Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 6. apríla (TASR) - Belgický futbalista v službách Chelsea Londýn Eden Hazard je podľa španielskych médií blízko prestupu do Realu Madrid.Podľa denníka Marca dokonca 28-ročný krídelník plánuje v blízkej dobe cestu do hlavného mesta Španielska, kde sa chce poobzerať po vhodnom ubytovaní. K špekuláciám sa vyjadril aj trénerZinedine Zidane počas piatkovej tlačovej konferencie.Hazard v minulosti prejavil túžbu stať sa hráčom kráľovského klubu. Lákavá je preňho najmä spolupráca so staronovým trénerom Realu:uviedol.