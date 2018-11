Hazard so sestrami Fialkovými, hľadá sa názorová zhoda

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 13. novembra (TASR) - Nová biatlonová sezóna sa začína naostro už na začiatku decembra prológom Svetového pohára v slovinskej Pokljuke a sestry Paulína a Ivona Fialkové doteraz nepodpísali základnú normu, zmluvu o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie. Zatiaľ sa hľadá názorová zhoda a prehlbuje hazard, dokonca vznikla aj hrozba, že sa opory slovenskej reprezentácie v novej sezóne zo seriálu SP vytratia. Do celého sporu sa vložilo naplno Vojenské športové centrum Dukla, svoje stanovisko opakuje aj Slovenský zväz biatlonu.Riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík zdôrazňuje, že v momentálnej situácii nemá čo stredisko riešiť.Prečo prišlo až k takejto konfrontácii sa ťažko konkretizuje.dodal Roman Benčík.Podľa slov Romana Benčíka do celého problému vstúpilo stredisko aktívne už predtým.Sporné by mali byť okrem iných trvanie platnosti zmluvy, ustanovenia o tom, ako môže zväz narábať s osobnými právami športovca, jednej strane zasa chýbala v zmluve garancia, že sestry Fialkové budú mať na Svetových pohároch svoj tím.doplnil Roman Benčík.Slovenský zväz biatlonu obhajuje zasa svoju pravdu. Prezident SZB Tomáš Fusko:Tomáš Fusko tvrdí, že výhrady, presnejšie požiadavky, alebo predstavy, či osobnostné práva, o ktorých hovoria právni zástupcovia, nepatria do zmluvy.Nežiaduce je podľa Tomáša Fuska dávať do zmluvy, že sestry Fialkové budú mať svoj individuálny osobný tím.Kam môže nesúlad názorov vyústiť sa len odhaduje. Tomáš Fusko: