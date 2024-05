Hazard v Nitre definitívne skončil. Opustené herne takmer okamžite nahradili užitočnejšie prevádzky, vyzdvihol Hattas (video)

Vznikli užitočnejšie prevádzky

Las Vegas sa za mestom nekoná

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.5.2024 (SITA.sk) - Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní. Vo štvrtok sa skončila päťročná licencia aj úplne poslednému kasínu, ktoré sa nachádzalo v jednom z obchodných centier.Po tom, čo mestskí poslanci pred časom odhlasovali zákaz herní kasín , skončilo v meste všetkých 44 herní a dve kasína. Mesto vypočulo názor viac ako 20-tisíc obyvateľov, ktorí sa podpísali pod petíciu zorganizovanú iniciatívou Zastavme hazard Podľa primátora hazard neprinášal Nitre nič dobré. Opustené herne však neostali zívať prázdnotou, na väčšine miest vznikli takmer okamžite užitočnejšie prevádzky.Napríklad na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina je dnes namiesto herní pekáreň, kaderníctvo a kočíkové centrum. V Starom meste vznikli potraviny, drogéria, reštaurácia, kaviareň, cestovná kancelária, Polievkáreň a predajňa oblečenia. Na sídlisku Chrenová hazardné hry nahradilo fitnes centrum.„Tieto miesta ožili a opäť ponúkajú priestor svojim obyvateľom. Je to správa pre celé Slovensko, že dokážeme fungovať bez hazardu. Chcel by som preto apelovať na ostatné mestá a obce – nebojte sa zakázať hazard, kým to zákon dovoľuje, hazardná lobby tlačí na súčasnú vládu, aby mestá nemohli samé rozhodnúť, či na svojom území hazard chcú alebo nie,“ povedal Hattas.Na margo pripomienky, že hazard sa iba presunul za hranice mesta, primátor povedal, že vie o štyroch herniach, ktoré vznikli kúsok od Nitry a toto číslo prirovnal k štyridsiatim štyrom herniam z Nitry, ktoré skončili.„Žiadne Las Vegas sa tak za mestom nekoná,“ skonštatoval Hattas.O výpadku financií z hazardu v mestskom rozpočte primátor povedal, že žiadne peniaze nezaplatia zmarený život ľudí závislých na hazardných hrách, ani zdevastované rodiny.