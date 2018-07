Hazard zvažuje odchod z Chelsea, lákajú ho nové výzvy

Eden Hazard, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. júla (TASR) – Belgický futbalista Eden Hazard naznačil, že by po šiestich rokoch v drese Chelsea Londýn rád vyskúšal niečo nové.Dvadsaťsedemročného ľavého krídelníka spájali médiá s možným prestupom do Realu Madrid. Tieto špekulácie ešte umocnil nedávny odchod Cristiana Ronalda do Juventusu Turín.odpovedal na otázku ohľadom svojej budúcnosti Hazard. To, že by Chelsea mohla súhlasiť s prestupom svojej najväčšej hviezdy, načrtol v máji tohto roku vtedajší Conteho asistent Steve Clark. Ten povedal, že:Belgičan má s Chelsea platnú zmluvu až do júna 2020 a jeho trhová hodnota sa pohybuje na úrovni 110 miliónov eur. Trojgólový strelec z prebiehajúcich MS má len tie najvyššie ambície. Aj z toho dôvodu v minulosti viackrát verejne prejavil nespokojnosť s prestupovou politikou svojho klubu.Hazard prišiel do tímu 6-násobného anglického majstra v roku 2012 z francúzskeho OSC Lille za 35 miliónov eur. S tímom získal dva anglické tituly, FA Cup, Ligový pohár a trofej pre víťaza Európskej ligy. "The Blues" skončili v uplynulej sezóne anglickej Premier League na 5. mieste a v nasledujúcej sezóne si tak zahrajú "len" v Európskej lige. V novej sezóne nahradí Antonia Conteho na lavičke Chelsea bývalý tréner Neapola Maurizio Sarri. Ten sa v novom klube stretne so svojim bývalým zverencom z tímu "Partenopei" Jorginhom.