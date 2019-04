HC '05 iClinic Banská Bystrica sa neprihlási do Ligy majstrov

Prezident HC'05 Banská Bystrica Juraj Koval (vľavo) oslavuje majstrovský titul po víťaznom piatom zápase finále play-off Tipsport ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 16. apríla 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) - Trojnásobný slovenský hokejový šampión HC '05 iClinic Banská Bystrica nevyužije právo podať prihlášku do Ligy majstrov 2019/2020. Pre denník Šport to potvrdil prezident klubu Juraj Koval.uviedol Koval. Banskobystričania účinkovali v súťaži dvakrát, ani raz nepostúpili zo základnej skupiny. "" povedal šéf klubu pre utorkové vydanie denníka Šport.Vstupný účastnícky poplatok do LM bol vlani 12.000 eur. Klub mal náklady na rozhodcov, organizáciu domácich zápasov, ale predovšetkým veľké výdavky spojené s leteckou a autobusovou prepravou. Podľa Športu sa suma za prenájom leteckého špeciálu pohybuje od 60- do 80.000 eur. Z centrálneho marketingu LM dostali "barani" v októbri 2018 sumu 30.000 eur, ďalší príjem bol z predaja vstupeniek na tri domáce zápasy, ktoré však neboli vypredané.Bystričania získali tretí majstrovský titul v rade, keď vo finále Kaufland play off Tipsport Ligy zdolali Nitru 4:1 na zápasy.