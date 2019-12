HC ´05 iClinic Banská Bystrica v spolupráci s UNICEF zachráni život 54 deťom trpiacim podvýživou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2019 (Webnoviny.sk) - V nedeľu 22. 12. 2019 odohrali hráči HC ´05 iClinic Banská Bystrica domáci zápas s HK Nitra. Pred zápasom odovzdal hokejový klub do rúk výkonnej riaditeľky Slovenskej nadácie pre UNICEF Márie Sliackej šek v hodnote 2 600 EUR z dražby špeciálnych dresov s logom UNICEF, v ktorých hráči odohrali svoj víťazný mikulášsky zápas s HC Slovan Bratislava.Mária Sliacka, výkonná riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF: "Chcela by som sa poďakovať klubu HC ´05 iClinic Banská Bystrica za krásny vianočný darček pre deti v núdzi. Za 2 600 EUR vieme zabezpečiť pre deti, ktoré trpia akútnou podvýživou 8 125 vrecúšok špeciálnej terapeutickej stravy, ktorá vylieči z podvýživy v priebehu 4-6 týždňov 54 detí. Ďakujem klubu za spoluprácu a perfektnú atmosféru, ktorú sme si tu na štadióne v Banskej Bystrici počas zápasov mohli vychutnať.""Sme radi, že sa nám v spolupráci so Slovenskou nadáciou pre UNICEF podarilo zorganizovať celú akciu a hlavne podporiť deti, ktoré to skutočne potrebujú. Tešíme sa, že dresy sa fanúšikom páčili a celkový výnos z dražby sa vyšplhal až na sumu 2 600 €. Chceme sa preto poďakovať všetkým účastníkom dražby, ako aj partnerom BDM group s.r.o. a EverLift Slovakia s.r.o., vďaka ktorým sme tento benefičný zápas mohli zrealizovať a pomôcť tak deťom v núdzi", povedal Vladimír Tropp, Obchodný a marketingový manažér HC ´05 iClinic Banská Bystrica.Inzercia