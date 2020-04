HC Slovan Bratislava pre koronavírus utlmuje činnosť, predčasný koniec sezóny má devastačné účinky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2020 - V slovenskom hokejovom klube HC Slovan Bratislava v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu pristúpili k opatreniam na zabezpečenie budúcej existencie. Po predčasnom ukončení tipsportligovej sezóny 2019/2020 sa akcionári "belasých" rozhodli utlmiť činnosť klubu. Nebudú predĺžené kontrakty s hráčmi a členmi realizačného tímu, pracovný pomer ukončia s väčšinou zamestnancov.Slovan zároveň k 31. marcu 2020 ukončil všetky dodávateľské a marketingovo-obchodné zmluvy, ktoré vzhľadom na okolnosti nebude možné ďalej vzájomne plniť, resp. ich plnením by klubu vznikali výdavky. Bratislavčania tiež v oficiálnom stanovisku zdôraznili, že ako jeden z mála športových klubov na Slovensku dôsledne dodržiavali zákon o športe, pričom v ostatných troch sezónach boli hráči zamestnancami klubu."Predčasné ukončenie sezóny má na klub, podobne ako na veľkú väčšinu športových klubov na Slovensku a vo svete devastačné dôsledky. Odhad finančných strát vyplývajúcich z neodohraného play-off, do ktorého sa Slovan prebojoval po štyroch rokoch z 2. miesta a mal reálnu šancu na odohranie vysokého počtu domácich zápasov pred zaplnenou desaťtisícovou arénou, sa pohybuje na úrovni 1,1 milióna eur," uvádza sa na webe Slovana.Slovan má naďalej záujem o spoluprácu s väčšinou hráčov úspešného kádra z ročníka 2019/2020. Chce ich osloviť na spoluprácu, akonáhle bude možné určiť časový horizont obnovenia hokejovej činnosti pred začiatkom ďalšej tipsportligovej sezóny. Bratislavský klub taktiež chce v plnom rozsahu férovo vysporiadať pracovno-právne vzťahy voči všetkým hráčom a zamestnancom.