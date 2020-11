HC Slovan Bratislava získal amerického brankára, ktorý hral aj v piatich zápasoch AHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava získal do svojho kádra amerického brankár Tylera Parksa, s ktorým sa dohodol na spolupráci do konca sezóny 2020/2021. Informuje o tom oficiálny web "belasých".Tyler Parks doteraz pôsobil iba v zámorí. Prevažne chytal v ECHL, v predchádzajúcom ročníku na päť duelov "nakukol" aj do AHL."Vedenie reaguje na vývoj situácie za morom a očakávané otvorenie kempov v tímoch NHL a AHL v priebehu najbližších týždňov. Späť za more sa bude musieť vrátiť Roman Durný, ktorý má podpísaný platný dvojcestný kontrakt s tímom Anaheim Ducks. Navyše už od 30. novembra príde Slovan o mladého brankára Ádama Bekeho, ktorý sa vo zvolenskej "bubline" zúčastní na záverečnom prípravnom kempe slovenskej reprezentácie do 20 rokov pred svetovým šampionátom tejto kategórie v Edmontone," informuje Slovan."Intenzívne sme hľadali vhodného gólmana k Andrejovi Makarovovi. Naším zámerom bolo angažovať brankára, ktorý bude rozdielny k Andrejovi, či už veľkosťou ale aj štýlom chytania. Dnešným trendom v špičkových ligách sú veľkí gólmani a aj tento aspekt naša nová akvizícia spĺňa. Tyler je robustný brankár, ktorého výška dosahuje až dva metre a chytá v tzv. opačnom garde. Na brankára sme získali pozitívne referencie od brankárskych trénerov v Severnej Amerike. Odchytal veľmi dobre posledné dve sezóny, čím sa dostal až do AHL do tímu patriacemu organizácii Arizona Coyotes. Verím, že na výkony nadviaže aj v Slovane a vhodne doplní pozíciu brankára,“ informoval generálny manažér Slovana Maroš Krajči V extraligovej tabuľke je Slovan priebežne na 4. priečke, keď v 11 dueloch nazbieral 20 bodov.