HC Slovan vníma ohrozenie pre nový komerčný názov zimného štadióna

HC Slovan Bratislava je sklamaný z rozhodnutia bratislavských mestských poslancov, ktorí prenajali národnej lotériovej spoločnosti Tipos marketingový názov Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Po novom má skrátený názov Tipos Aréna. Rozhodnutie môže podľa klubu ohroziť jeho schopnosť zotrvať na štadióne v pozícii hlavného nájomcu. Generálnym partnerom klubu je na základe dlhodobej zmluvy spoločnosť Niké.





"Aj vďaka tomuto partnerstvu je HC Slovan Bratislava schopný za užívanie zimného štadióna svojím A mužstvom, B mužstvom a ďalšími 11 detskými a mládežníckymi kategóriami platiť sumu, ktorá sa ročne približuje k jednému miliónu eur," konštatuje klub v stanovisku, ktoré zverejnil na svojom webe.Klub zároveň pripomína, že jeho akcionári bezprostredne po jeho kúpe v lete 2020 vyrovnali všetky jeho záväzky voči hlavnému mestu a pravidelne a načas hradia všetky platby spojené s užívaním arény. Pomenovať športovú halu bez akejkoľvek spoluúčasti športového klubu, ktorý do arény prináša značnú časť športového i marketingového produktu, považuje za neobvyklý a nepochopiteľný krok. Odvoláva sa tiež na príjmy smerujúce do mestského rozpočtu.Hokejový klub taktiež zdôrazňuje, že už pred viac ako jeden a pol rokom informovali správcu arény, ktorým je mestská príspevková organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta o záujme viacerých partnerov o prenájom reklamného názvu arény. Vo výberovom konaní mali byť spoločnosti pripravené zaplatiť mestu okolo 400.000 eur ročne, teda dvojnásobok sumy, ktorú získa od spoločnosti Tipos."So zástupcami mesta a STaRZ sa nepodarilo dosiahnuť žiadnu zmysluplnú dohodu. STaRZ tiež odmietol návrhy klubu na vypísanie výberového konania na prenájom reklamného názvu arény," podotýka klub. Príspevok spoločnosti Tipos na podporu slovenského športu si však klub váži.Bratislavské mestské zastupiteľstvo koncom septembra schválilo podpis trojročnej zmluvy medzi mestom Bratislava, STaRZ a spoločnosťou Tipos. Zmluva má platiť do 30. septembra 2025. Ročne by mala dať spoločnosť Tipos za umiestnenie reklamných zariadení 200.000 eur bez DPH, teda za tri roky 600.000 eur bez DPH. Tieto financie majú byť použité výlučne na prevádzku štadióna aj v súvislosti s predpokladanými extrémnymi cenami za elektrinu, plyn, teplo či vodu, a to najmä od budúceho roka. Financie majú tiež pomôcť podporiť športujúcu mládež.Hokejová hala niesla v minulosti už niekoľko komerčných názvov.