Headlinerom charitatívneho festivalu Global Citizen bude skupina Queen

New York 30. júla (TASR) - Britská rocková skupina Queen s hosťujúcim spevákom Adamom Lambertom bude headlinerom festivalu Global Citizen Festival v New Yorku, ktorý je zameraný na podporu medzinárodnej pomoci na odstránenie extrémnej chudoby vo svete. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.Ďalšími účinkujúcimi budú Pharrell Williams, Alicia Keysová, Carole Kingová, French Montana, Ben Platt, H.E.R., ako aj skupiny OneRepublic a Stay Human, oznámili organizátori. Podujatie sa uskutoční 28. septembra v newyorskom Central Parku.Festival sa usporadúva každý rok od roku 2012, keď sa svetoví lídri schádzajú v New Yorku na Valné zhromaždenie OSN. Festival distribuuje vstupenky zdarma podporovateľom, ktorí sa zaviažu, že vykonajú prospešnú aktivitu, napríklad odošlú listy jednotlivým vládam na podporu rozvoja.Moderátormi podujatia budú herci Deborra-Lee Furnessová a Hugh Jackman, ktorých hosťami budú Forest Whitaker a Rami Malek, dopĺňa agentúra AP.uviedol riaditeľ festivalu Global Citizen Hugh Evans. "dodal.Medzi cieľmi festivalového ročníka 2019 je vyzvať americkú vládu, aby schválila zákon o "ktorý je zameraný na riešenie problémov, ako sú detské sobáše a problémy pri zaobstarávaní hygienických výrobkov.Organizátori festivalu vyzývajú vládu a spoločnosti, aby bojovali proti nákazlivým chorobám, posilňovali postavenie žien a dievčat po celom svete, bojovali proti zamoreniu životného prostredia plastmi a poskytovali kvalitné vzdelávanie pre všetkých. Podujatie budú prenášať naživo televízna stanica MSNBC a rozhlasová stanica iHeartMedia.