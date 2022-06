Heger akceptuje vrátenie Matovičovho balíka do parlamentu, ale odmieta postoj SaS k daniam

7.6.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) rešpektuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej , ktorá do parlamentu vrátila na prerokovanie zákon o financovaní voľného času detí. Povedal to počas utorňajšieho brífingu. Dodal, že sa potrebuje oboznámiť s detailami jej rozhodnutia a na základe toho zvolí ďalší postup.Heger sa vyjadril aj k zvyšovaniu daní. „Dlhodobo hovorím, že postoj strany Sloboda a Solidarita vetovať zvyšovanie daní odmietam. Daň z regulovaného odvodu, taktiež daň z hazardu, alkoholu a ropy sú v tomto čase legitímne nástroje,“ povedal.Premiér si tiež stojí za tým, že podmienky, ktoré v otázke dodávok ruskej ropy vyjednal pre Slovensko, sú lepšie, než pôvodný návrh. „To, čo sme v Bruseli dohodli, je časovo neobmedzená výnimka na dovoz ruskej ropy. Pôvodný návrh hovoril o troch rokoch,“ pripomenul. Doplnil, že z dôvodu energetickej bezpečnosti urobí Slovensko všetko pre to, aby sa od ruskej ropy odstrihla čo najskôr.