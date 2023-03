Heger ako japonská kalkulačka a posledný týždeň k dispozícií na júnové voľby, uviedol Fico

Vláda v demisií

Dohoda opozície

5.3.2023 (SITA.sk) - Na to, aby boli predčasné parlamentné voľby v júni, je k dispozícii ešte posledný týždeň. „Ak sa nevyužije, potom budú voľby až v septembri,“ povedal dnes predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico v relácii RTVS O 5 minút 12. Júnový termín volieb je podľa jeho slov dôležitý preto, aby nepokračoval celý rad mimoriadne negatívnych trendov.„Premiér už má viac funkcií ako japonská kalkulačka. Akú máme garanciu, že táto vláda v demisii bude do septembra bude ťahať túto krajinu podstatne lepšie ako doteraz?“ poznamenal Fico. Podľa neho vláda zlyháva v implementácii Plánu obnovy a znižuje sa životná úroveň obyvateľov. Zdražovanie je podľa neho na Slovensku na vyššej úrovni ako v eurozóne.Vicepremiérka a poverená ministerka Veronika Remišová Za ľudí ) kontrovala, že míľniky sa podľa nej riadne plnia a pokiaľ ide o Plán obnovy, sme v implementácii jedna z top krajín.„My sme neprišli ani o jedno jediné euro z EÚ, bývalá vláda prišla len za dva roky 150 miliónov eur,“ poukázala Remišová. Zároveň pripomenula, že za vlád Smeru-SD išli eurodotácie na betónové plochy.Na margo volieb povedala, že keď sa opozícia dohodla so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) na predčasných voľbách, mala sa s ňou dohodnúť aj na termíne. Podľa nej je to „totálny politický amaterizmus a politické divadlo.“Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský mal podľa Remišovej odísť už dávno, pretože tam boli manažérske zlyhania. Nepáči sa jej, že „odišiel na hulváta,“ pri odchode ešte podpísal dôležité zmluvy a aj politická kultúra pri jeho odchode bola podľa jej slov strašná.