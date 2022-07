Heger by sa mal podľa Šimečku zastať prezidentky, netolerovať mu takéto excesy a nebyť len jeho otváračom tlačoviek

Nemôže mu tolerovať takéto excesy

Heger ako otvárač tlačoviek

15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) by sa mal zastať prezidentky Zuzany Čaputovej a riadneho chodu ústavných orgánov. V stanovisku to uviedol europoslanec a šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Reagoval tým, na komentár ministra financií a Hegerovho straníckeho šéfa Igora Matoviča , ktorý napísal, že sa za prezidentku hanbí.„Eduard Heger by sa už konečne mal stať skutočným premiérom, ktorý si vie dať rady so svojím ministrom financií. Neustále útoky na hlavu štátu, ktorá si len plní svoje ústavné kompetencie, sa musia raz a navždy skončiť," vyhlásil Šimečka.Jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov musí podľa neho stáť na strane ústavnosti a netolerovať vo svojej vláde takéto excesy.Ak si chce podľa Šimečku premiér udržať svoju vládu do konca volebného obdobia, musí sa vysporiadať s Igorom Matovičom a nerobiť mu iba otvárača tlačoviek, nedovoliť mu znásilňovať legislatívny proces a nenechať ho ponižovať iných členov vlády či prezidentku.„Ľudia na Slovensku potrebujú riešenia a efektívne vládnutie, Matovičove osobné útoky prinášajú presný opak - paralýzu a stratu dôvery v inštitúcie," dodal Šimečka.