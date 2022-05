Heger chce za okrúhlym stolom vysvetliť tripartite narýchlo prijímané Matovičove zákony

Pripomienkovanie legislatívy

Vláda ohrozuje konkurencieschopnosť firiem

31.5.2022 - Zamestnávatelia vítajú ponuku predsedu vlády SR Eduarda Hegera na spoločné stretnutie. Vládu vyzývajú na konštruktívny sociálny dialóg a veria, že termín stretnutia so sociálnymi partnermi nepríde až po schválení kľúčových zmien v zdaňovaní firiem.Uvádza sa to v spoločnej tlačovej správe Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).Diskusia so zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov i samospráv by sa podľa premiéra Hegera mala uskutočniť už v najbližších dňoch.Týkať by sa mala prijímania legislatívy, financovania Protiinflačného balíka a rastúcich cien energií. Predseda vlády sociálnym partnerom prisľúbil vysvetlenie plánovaných krokov vlády a zároveň ich vyzval na konštruktívnu diskusiu s cieľom nájsť riešenia prospešné pre celú spoločnosť.„Veríme, že sa stretnutie podarí v krátkom čase uskutočniť a najmä odstrániť prekážky v sociálnom dialógu a v legislatívnom procese, kedy sme, z hľadiska aktívneho prístupu k legislatívnym návrhom, všetci obchádzaní,“ konštatujú spoločne zástupcovia zamestnávateľov. Pripomienkovanie legislatívy podľa nich predstavuje základný atribút demokracie.„Nepredvídateľnosť a absencia aspoň základnej diskusie so zástupcami firiem pri prijímaní významných zásahov do akejkoľvek legislatívy predstavuje riziko, ktoré môže priamo ohroziť existenciu dotknutých subjektov a znížiť konkurencieschopnosť domácich firiem. Vládu preto žiadame o konštruktívny sociálny dialóg a dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu,“ zdôrazňujú zamestnávatelia.Zamestnávatelia združení v AZZZ, RÚZ, APZD, SPPK a SOPK zároveň požiadali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o spoločné stretnutie k prijímaniu zákonov s vážnymi dopadmi na sociálnoekonomických aktérov a obyvateľstvo.