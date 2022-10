Heger chce zabrániť predčasným voľbám, vyzýva na rokovania

Je čas na rokovanie demokratických síl o tom, ako zabrániť predčasným voľbám a previesť spoločne Slovensko cez najväčšiu energetickú krízu od druhej svetovej vojny. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti v súvislosti s iniciatívou opozičných strán rokovať o predčasných parlamentných voľbách.





"Je v tom symbolika, že práve dnes dostal Richard Sulík (SaS) pozvanie od Roberta Fica (Smer-SD) na bilaterálne rokovanie o predčasných voľbách a spoločnom postupe proti tejto vláde. Priznám sa, že pre demokrata nemôže byť nič odpudivejšie, ako pozvanie od tohto človeka za jeden stôl. Nech nám, demokratom, je dnešný dátum výstrahou, čo sa stane, ak to nezvládneme. Cena bude príliš vysoká," uviedol premiér.Pripomenul, že takto pred jedenástimi rokmi padla vláda Ivety Radičovej. Hovorí o memente, že zlyhanie demokratických síl by zaviedlo krajinu do "obdobia temna". Orgánom spravodlivosti by sa podľa jeho slov opäť zviazali ruky, bolo by ohrozené naše geopolitické smerovanie a opäť by narástla korupcia.Líder Smeru-SD Robert Fico počas dňa apeloval na dohodu opozičných parlamentných i mimoparlamentných politických strán, ktorá povedie k predčasným voľbám. Rokovať chce s jednotlivými stranami na bilaterálnej úrovni, vyzval ich k odhodeniu osobných animozít a k dohode na spoločnom postupe. Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini zas avizoval okrúhly stôl opozičných strán na pôde parlamentu o jednotnom postupe. Smer-SD aj Hlas-SD chcú rokovať aj s SaS.