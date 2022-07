Heger: Deklarácia zvrchovanosti Slovenskej republiky je súčasťou unikátnej cesty k našej samostatnosti

Úspešný príbeh dvoch krajín

Vyvolanie nacionalistických nálad

17.7.2022 (Webnoviny.sk) - Deklarácia zvrchovanosti Slovenskej republiky je súčasťou unikátnej cesty k našej samostatnosti, uviedol pri príležitosti 30. výročia prijatia Deklarácie zvrchovanosti SR predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).„Nebola to ľahká cesta, bez konfliktov, ale zvládli sme ju civilizovane. Prijatím deklarácie Slováci prejavili vôľu mať vlastný štát. Moderný a demokratický národ si musí pripomínať významné míľniky vlastnej histórie, pretože tak buduje vo svojich občanoch autentické vlastenectvo a hrdosť na svoju krajinu," uviedol predseda vlády.Podľa Hegera boli začiatkom deväťdesiatych rokov nálady v spoločnosti vybičované, rástli nacionalistické tendencie, až nepriateľstvo voči Čechom.„Rozhodnutie definitívne rozdeliť Československo môžeme s odstupom tridsiatich rokov hodnotiť ako správne. Ukázalo sa, že pokojné rozdelenie naše národy neodcudzilo. Práve naopak. Dnes sa pri každom stretnutí s partnermi z Česka zhodneme, že naše vzájomné vzťahy sú skutočne výnimočné. Česko a Slovensko tvoria úspešný príbeh dvoch demokratických a ekonomicky vyspelých štátov, ktorých nadštandardné susedské vzťahy sú príkladom nielen v európskom regióne,“ poznamenal Eduard Heger.Podľa jeho slov Deklaráciou zvrchovanosti SR sa Slováci neprihlásili len k právu na sebaurčenie, ale rovnako je dôležité, že tento emancipačný proces sa mal odohrávať s rešpektom k právam každého občana, národov, národnostných menšín, a to v súradniciach demokracie a humanizmu.„Výročia prijatia deklarácie zvrchovanosti sa niekedy zneužívajú na vyvolanie nacionalistických až nenávistných nálad, čím dochádza k dehonestovaniu aj samotnej deklarácie. Namiesto vyvolávania nacionalistických vášní a falošného vlastenectva by sme pri takýchto príležitostiach mali radšej hovoriť o tom, že chceme modernú, úspešnú a demokratickú krajinu a ako dokážeme tento cieľ dosiahnuť," dodal Heger.