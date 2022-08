Heger: Ešte stále je čas, aby sa strana SaS rozhodla zotrvať v koalícii

Intenzívna komunikácia

Odstúpi Matovič z funkcie?

. Zároveň doplnil, že aj vďaka ministrovi Korčokovi má Slovensko dobrú povesť v zahraničí.

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger OĽaNO ) tvrdí, že ešte stále je čas, aby sa strana Sloboda a Solidarita (SaS) rozhodla zotrvať v koalícii. Podľa neho si poslanci v liberálnej strane uvedomujú, čo ich odchod spôsobí.Ako oznámil v utorok po tlačovom brífingu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v Prešove, rozhodnutie nechal na samotnej strane SaS. „Chceme naplniť sľub, ktorý sme dali občanom vo voľbách, vždy sme si tú zodpovednosť uvedomovali. Nepolitikárčime, ale ideme po konkrétnych riešeniach," dodal premiér.Podľa premiéra komunikácia medzi jednotlivými koaličnými partnermi intenzívne prebieha. „Viem presne, čo potrebujeme riešiť na to, aby sme fungovali. Ak dáme preč osobnú rovinu, máme riešenie, môžeme rokovať a dohodnúť sa," povedal Heger, ktorý dodal, že sa na celú situáciu pozerá vecne a sám najlepšie vie, čo je tým najlepším riešením.Zároveň priznal, že nemá informáciu o tom, že líder hnutia OĽaNO Igor Matovič odstúpi zo svojej funkcie ministra financií.„Musíme si uvedomiť, kto vyvolal túto situáciu. Vyvolala ju strana SaS tým, že si dala ultimátum. My sme ich pozývali počas celého leta za rokovací stôl a aj sme ich za rokovací stôl priviedli," uviedol Heger. Podľa jeho slov OĽaNO nikam neodchádza, ale podáva pomocnú ruku.Na otázku, či rokoval s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom (nom. SaS) o tom, aby ostal na "svojej stoličke" odpovedal, že zatiaľ s ním nestihol hovoriť. „Samozrejme, budem veľmi rád, ak Korčok zotrvá vo svojej funkcii. Rovnako nevyháňame z vlády ani samotnú SaS"Heger priznal, že prebiehajú diskusie o nových možných nástupcoch na prípadné voľné posty ministrov. „Chceme byť na tento scenár pripravení. No mojím prianím je, aby sa SaS rozhodla zotrvať v koalícii," uzavrel premiér.