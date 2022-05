Heger: Fico s obhajcami dupú po práve a lož je ich každodennou pracovnou metódou

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Úlohou poslancov v pléne parlamentu nie je nahrádzať prácu polície a prokuratúry, teda zhromažďovať a vyhodnocovať dôkazy, ani prácu súdov, ktoré dôkazy posudzujú z hľadiska viny či neviny obvineného.Úlohou poslancov je pričiniť sa o priechod spravodlivosti, nie bezprávia. K tomu sa napokon zaviazali v poslaneckom sľube. Na sociálnej sieti to napísal premiér Eduard Heger OĽaNO ) v súvislosti so žiadosťou prokuratúry, aby parlament vydal súhlas s väzobným stíhaním poslanca Roberta Fica Smer-SD ).„Obhajcovia Roberta Fica, ako aj on sám, v posledných dňoch dupú po práve a lož je pre nich každodennou pracovnou metódou,“ vyhlásil predseda vlády. Podľa neho sa v týchto dňoch v rozbúrenom slovenskom parlamente nerozhoduje o uväznení Roberta Fica, ale o tom, či sa návrhom na jeho uväznenie bude zaoberať nezávislá súdna moc. „Ak návrh parlament neschváli, Robert Fico bude stíhaný naďalej, akurát na slobode. Ak on sám a jeho prívrženci tvrdia niečo iné, zbabelo klamú,“ napísal premiér.