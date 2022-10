Heger: Je dôležité pomôcť Maďarsku posilniť kontroly na hraniciach

Je dôležité, aby sme pomohli Maďarsku posilniť kontroly na vonkajších schengenských hraniciach. Ak sa ľudia zo Sýrie či Afganistanu dostanú do EÚ, readmisné požiadavky nedávajú zmysel, pretože v týchto krajinách je vojnový konflikt. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger v reakcii na otázku pred začiatkom neformálneho summitu Európskej rady na Pražskom hrade.





"Vieme, že pri tejto migrácii je riešenie na maďarsko-srbských hraniciach, teda na vonkajších schengenských hraniciach, ak to mám povedať úplne presne," uviedol Heger. Sýria a Afganistan sú definované ako krajiny, ktoré majú vojnový konflikt, a preto tam nie je možné repatriovať utečencov, spresnil premiér. "Preto je dôležité zabezpečiť tú vonkajšiu hranicu," dodal.Hoci sa vo štvrtok stretol aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, nehovorili spolu o migračnej kríze. "Uvidíme, či sa dostaneme aj k tomuto," odpovedal slovenský premiér na otázku, či budú o utečeneckej kríze hovoriť na piatkovom stretnutí 27 lídrov EÚ.S tureckým prezidentom hovorili najmä o postavení Turecka vo vojnovom konflikte na Ukrajine. "Je dôležité, aby chápal náš kontext," povedal premiér. Erdogan podľa jeho slov zohral dôležitú rolu pri uvoľňovaní obilia z ukrajinských prístavov. "Som rád, že ja som (sa) s ním mohol včera večer na túto tému rozprávať," dodal Heger.Štvrtkový summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) považuje za veľmi dobrý. "Myslím si, že kráčame smerom k vízii diskutovať o spoločnej budúcnosti z pohľadu bezpečnosti a z pohľadu mieru. Toto určite splnilo účel," zhodnotil historicky prvé stretnutie EPC Heger.Piatok označil za veľmi dôležitý deň. "Bude zasadanie premiérov. Hoci je to neformálny summit a neprijímajú sa nijaké závery, ale dávajú sa jasné odporúčania Európskej komisii," povedal Heger. Lídri budú podľa neho naliehať, aby riešenie vysokej ceny plynu prišlo čo najrýchlejšie."Celá Európa čaká, aby sa nám podarilo prasknúť cenovú bublinu, čiže je dôležité zastropovať cenu plynu," povedal Heger. Zdôraznil, že dôležité je zaistiť dostatok plynu. Zopakoval, že strop by mal byť nastavený tak, aby neodradil dodávateľov a zároveň aby bola jeho cena pre členské štáty primeraná.V piatok sa na Pražskom hrade koná neformálny summit Európskej rady. Ide o vrcholnú akciu českého predsedníctva v Rade, hostiteľom je český premiér Petr Fiala. Témami piatkového rokovania budú ruská agresia na Ukrajine, energetika a hospodárska situácia v Európe.