Heger je lepší premiér, ako bol Matovič, tvrdí Sulík. So súčasným ministrom financií by už v ďalšej vláde nesedel

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Eduard Heger je bez debaty lepší premiér, ako bol Igor Matovič (obaja OĽaNO). V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že s ministrom financií Matovičom má v súčasnosti pracovné vzťahy.Sulík tiež ozrejmil, že sa mu osvedčila taktika nekomentovať Matovičove vyjadrenia. „Robím to už viac ako rok a budem v tom pokračovať. Bolo by dobré, keby si aj on tento prístup osvojil, ale zrejme to nie je v jeho silách. Občas preto porozpráva do médií alebo napíše na svoj Facebook všeličo. Naučil som sa to ale ignorovať a celkom to prospieva,“ vysvetlil šéf SaS.Na otázku agentúry SITA, či by s Igorom Matovičom šiel do ďalšej vlády, Sulík odpovedal, že nie. „Nebudem sedieť v jednej vláde s Igorom Matovičom. Ak bude vznikať nejaká budúca vláda, v ktorej bude aj SaS a OĽaNO, tak jeden z nás dvoch súčasťou tej vlády nebude,“ dodal.