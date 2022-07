Heger je neexistujúci premiér a Matovič nekompetentný klamár, vyhlásil Pellegrini

Skvelé výsledky rozpadávajúcej sa vlády

Matovičova séria zlyhaní

22.7.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa pripravuje na vládu s fašistami. Uviedol to predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini Podľa lídra opozičnej strany je Heger neexistujúcim premiérom a širokej verejnosti nevie ponúknuť žiadne riešenie. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa strany Hlas - SD Patrícia Medveď Macíková Premiér Heger v piatok v prezidentskom paláci rokoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou , kde okrem iných tém rozoberali aj súčasnú vládnu krízu.„Eduard Heger sa v piatok namiesto priznania si zodpovednosti opäť nezmyselne rozplýval nad údajne skvelými výsledkami rozpadávajúcej sa vládnej koalície,“ povedal Pellegrini.Premiérovi odporučil, aby s predsedom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorom Matovičom vyšli do ulíc medzi ľudí. „Veľmi rýchlo sa od nich dozvedia, ako extrémne štát zlyháva pri riešení skutočných problémov Slovenska,“ dodal Pellegrini.Strana Hlas-SD kritizuje Matoviča za jeho zlyhanie na stoličke premiéra i ministra financií. Pellegrini tvrdí, že líder hnutia OĽaNO prišiel o miliardy eur a spolu s premiérom Hegerom nemajú politické ani morálne zábrany.„Igor Matovič je nekompetentný klamár, ktorý nabúral základný chod štátnych inštitúcií. Heger to nemôže a ani nechce vidieť,“ dodal predseda Hlasu-SD.