Heger je veľmi neskúsený politik, tvrdí Beňová a označila vládu najnekompetentnejšou za ostatných 24 rokov

Plán obnovy

Súčasná vláda

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Za ostatných 24 rokov je súčasná vláda najnekompetentnejšou, či už ide o bývalého premiéra a ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ), alebo dočasne poverenú vicepremiérku a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú Za Ľudí ). V diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní to uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová „Je to veľká škoda, pretože teraz tu máme obrovské možnosti, ako napríklad Plán obnovy. To je unikátny projekt a peniaze, ktoré Slovensko môže čerpať. Oni sa teraz v diskusných reláciách a na sociálnych sieťach tešia, ako nám to niekto podpísal. Ale od toho, že nám to niekto podpísal k tomu, že peniaze budú naozaj vyčerpané a pôjdu na dobré veci, je ešte veľmi ďaleko," myslí si europoslankyňa.Dodala, že žiaden člen súčasnej vlády nie je dostatočne kompetentný a okolo seba si nevytvorili ani tím odborníkov.„Keď už sám nie som kompetentný, tak si mám vytvoriť tím ľudí, ktorí mi pomôžu, ako to realizovať, aby štát mal z toho osoh. Táto vláda si to nevytvorila, pretože od začiatku len medzi sebou bojujú, hádajú sa. A keď už nevedia, čo majú povedať, tak povedia „lebo Smer – sociálna demokracia"," tvrdí Beňová.Europoslankyňa zároveň zastáva názor, že dočasne poverený premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) je extrémne neskúsený politik.„Všeobecne, keď sa pozrieme na to, ako sa mu nedarilo. Vyfotil sa v drese s číslom 76 (pozn. keď sa pokúšal zostaviť novú 76-ku poslancov), nedokázal sa preniesť, že jeho vláda bola odvolaná a nedokázala dôstojne odísť," uviedla Beňová.