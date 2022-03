Heger: Každá kríza je pre krajinu veľkou príležitosťou, aby sa posunula výrazne dopredu

Život nemôže ostať stáť

Štyri pracovné skupiny

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Každá kríza je pre krajinu veľkou príležitosťou, aby sa posunula výrazne dopredu. Pri príležitosti prvého rokovania Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu to uviedol predseda vlády Eduard Heger. Ako poznamenal, táto rada by mala byť motorom ekonomického rozvoja Slovenska. „Veľmi si prajem, aby Slovensko prinášalo aj vďaka práci tejto rady nové investície, rozvoj podnikateľského prostredia, aby sa rozvíjali odvetvia s vyššou pridanou hodnotou," uviedol.„I keď tu máme tému, ktorá prehluší všetko ostatné, a to je vojna na Ukrajine a ruská agresia, tak nemôže ostatný život ostať stáť. My naďalej chceme zvyšovať životnú úroveň, a preto postupne pokračujme v plnení programového vyhlásenia vlády," poznamenal v súvislosti so vznikom rady minister hospodárstva Richard Sulík Ako zdôraznil, on sám dúfa, že dokumenty, ktoré bude rada schvaľovať budú nielen významné, ale budú aj pre všetkých zúčastnených záväzné.Rada má 23 členov, prevahu v nej majú zástupcovia súkromného sektora. Ako doplnil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec , aktuálne má zriadené štyri pracovné skupiny, a to pre zlepšovanie podnikateľského prostredia, podporu exportu a investícií, pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, pre vzdelávanie a pre inovácie. Zasadať bude trikrát do roka.