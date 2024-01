Heger kritizuje vládu, že mení kurz zahraničnej politiky. Hrozí, že budeme bezhodnotovou proruskou guberniou, tvrdí Naď (video)

Veľvyslanectvo USA žiadalo vysvetlenie

Slovensko sa odmietlo pridať

Presun zbraní podporuje vojnu

10.1.2024 (SITA.sk) - Bývalý premiér Eduard Heger Demokrati ) kritizuje vládu Roberta Fica za to, že mení kurz zahraničnej politiky. Poukázal na to, že ministri zahraničných vecí 47 krajín sveta v spoločnom vyhlásení odsúdili dodávky balistických rakiet Rusku Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, pričom z celej Európskej únie ho nepodpísali iba Slovensko a Maďarsko.„Každý Ficov krok v zahraničnej politike iba potvrdzuje, že je v područí Kremľa. Slovensko tak stráca svoj kredit u partnerov, ktorý som prácne spolu s Jarom Naďom, Ivanom Korčokom a Rasťom Káčerom získaval počas našej vlády v posledných rokoch,“ napísal Heger na sociálnej sieti.Bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) doplnil, že podľa jeho informácií žiadalo Veľvyslanectvo USA v Bratislave od nášho rezortu zahraničia vysvetlenie, prečo slovenská vláda oficiálne odmieta podporiť vyhlásenie, ktoré poukazuje na porušenie platných rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN „Začína sa zásadný boj o to, či ostaneme demokratickým zodpovedným štátom s jasnou zahraničnou politikou, ktorá vychádza z nášho členstva v EÚ a v NATO a zdieľa s členmi týchto organizácií spoločné hodnoty mieru, demokracie a ochrany medzinárodného práva, ľudských práv a životov, alebo budeme bezhodnotovou proruskou guberniou, ktorá bude podporovať ruskú agresiu a zabíjanie nevinných životov odporným ruským zločineckým režimom,“ uviedol Naď.Zdôraznil, že jedine Slovensko a Maďarsko sa odmietli pridať k všetkým ostatným štátom Európskej únie, ale tiež k USA, Kanade, Austrálii, Veľkej Británii, Kórejskej republike, Japonsku, Argentíne, Ukrajine a mnohým ďalším krajinám, ktoré jednoznačne odmietli porušovanie viacerých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zakazujú obchodovanie so Severnou Kóreou v oblasti balistických rakiet a ďalších zbraní a vojenských materiálov.„Uvedené rezolúcie schválilo aj Rusko, ktoré ich teraz nielen flagrantne porušuje, ale navyše tieto rakety a ďalšiu severokórejskú muníciu používa na páchanie zločinov proti Ukrajine,“ skonštatoval Naď.Vo vyhlásení, ktoré podpísali ministri 47 krajín sveta, sa píše, že „presun týchto zbraní zvyšuje utrpenie ukrajinského ľudu, podporuje agresívnu vojnu Ruska a podkopáva globálny režim nešírenia zbraní. Ruské použitie severokórejských balistických rakiet na Ukrajine tiež poskytuje Severnej Kórei cenné technické a vojenské informácie“.Ministri vyzvali KĽDR a Rusko, aby dodržiavali príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a okamžite zastavili všetky akcie, ktoré ich porušujú.